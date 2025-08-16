Анжела Бладцева: «Олимпиада намного меня изменила в плане того, как готовиться к соревнованиям. Я поняла, что надо себя по-другому настраивать»

Анжела Бладцева рассказала, как на нее повлияло участие в Олимпийских играх.

В Париже-2024 россиянка выступала в нейтральном статусе и заняла пятое место в прыжках на батуте.

«Олимпиада намного меня изменила в плане того, как готовиться к соревнованиям. Я поняла, что надо себя по-другому настраивать.

Я на Олимпиаде чувствовала себя так же, как и на других соревнованиях, у меня не было волнения, просто был другой подход», – сказала Бладцева .