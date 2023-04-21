Денис Аблязин перенес операцию на плече

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко травмы ФМБА Денис Аблязин Гимнастика

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин перенес операцию на плече.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Сейчас я созвонилась с Денисом, которому в четверг прооперировали правое плечо в Москве в одной из клиник ФМБА. Он мне сказал, что операция прошла успешно, уже завтра его должны выписать. Срок восстановления составит не менее трех месяцев.

Зная бойцовский характер Аблязина, можно предположить, что к Кубку России в конце августа он вполне способен подготовиться», – сказала Родионенко.

Аблязин травмировал плечо в начале марта на чемпионате России в Казани.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий