Денис Аблязин перенес операцию на плече

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике перенес операцию на плече.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Сейчас я созвонилась с Денисом, которому в четверг прооперировали правое плечо в Москве в одной из клиник . Он мне сказал, что операция прошла успешно, уже завтра его должны выписать. Срок восстановления составит не менее трех месяцев.

Зная бойцовский характер Аблязина, можно предположить, что к Кубку России в конце августа он вполне способен подготовиться», – сказала Родионенко.

Аблязин травмировал плечо в начале марта на чемпионате России в Казани.