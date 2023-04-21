Денис Аблязин перенес операцию на плече
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин перенес операцию на плече.
Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
«Сейчас я созвонилась с Денисом, которому в четверг прооперировали правое плечо в Москве в одной из клиник ФМБА. Он мне сказал, что операция прошла успешно, уже завтра его должны выписать. Срок восстановления составит не менее трех месяцев.
Зная бойцовский характер Аблязина, можно предположить, что к Кубку России в конце августа он вполне способен подготовиться», – сказала Родионенко.
Аблязин травмировал плечо в начале марта на чемпионате России в Казани.
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