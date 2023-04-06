Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин перенесет операцию на плече

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

« , получивший травму плеча во время мартовского чемпионата России в Казани, лег на операцию в Москве.

Сегодня врачи ему прооперируют правое плечо и как следует посмотрят левое. Надеюсь, что все пройдет успешно.

Сам Денис, которые испытывает проблемы с плечами не первый год, настроен оптимистично», – сказала Родионенко.