Денис Аблязин перенесет операцию на плече
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин перенесет операцию на плече
Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
«Аблязин, получивший травму плеча во время мартовского чемпионата России в Казани, лег на операцию в Москве.
Сегодня врачи ему прооперируют правое плечо и как следует посмотрят левое. Надеюсь, что все пройдет успешно.
Сам Денис, которые испытывает проблемы с плечами не первый год, настроен оптимистично», – сказала Родионенко.
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