Глава FIG: «Я защищаю право российских и белорусских гимнастов, не причастных к боевым действиям, участвовать в соревнованиях»

Глава FIG высказался о допуске российских гимнастов к международным стартам

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе заявил, что защищает право российских и белорусских гимнастов, не причастных к боевым действиям, участвовать в соревнованиях.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

Глава FIG в начале апреля совершил поездку в Киев, где встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром спорта Вадимом Гутцайтом.

«Я понимаю позицию Украины, но спорт не зависит от политики. Спорт должен стремиться к миру, даже когда правительства находятся в состоянии войны. Это миссия, данная спорту.

Я защищаю всех гимнастов в мире как семью. Поэтому я поддерживаю украинских гимнастов и защищаю право российских и белорусских гимнастов, не причастных к боевым действиям, участвовать в соревнованиях.

Прошу украинское правительство понять мою позицию как президента международной федерации», – приводит слова Ватанабе официальный сайт FIG.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?