Глава FIG: «Я защищаю право российских и белорусских гимнастов, не причастных к боевым действиям, участвовать в соревнованиях»

Теги художественная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике FIG сборная России (художественная гимнастика) Политика Моринари Ватанабе Гимнастика

Глава FIG высказался о допуске российских гимнастов к международным стартам

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе заявил, что защищает право российских и белорусских гимнастов, не причастных к боевым действиям, участвовать в соревнованиях. 

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

Глава FIG в начале апреля совершил поездку в Киев, где встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром спорта Вадимом Гутцайтом.

«Я понимаю позицию Украины, но спорт не зависит от политики. Спорт должен стремиться к миру, даже когда правительства находятся в состоянии войны. Это миссия, данная спорту.

Я защищаю всех гимнастов в мире как семью. Поэтому я поддерживаю украинских гимнастов и защищаю право российских и белорусских гимнастов, не причастных к боевым действиям, участвовать в соревнованиях.

Прошу украинское правительство понять мою позицию как президента международной федерации», – приводит слова Ватанабе официальный сайт FIG. 

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1 комментарий

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Al Al
Смело, смело. Дай Бог слова не разойдутся с делом.
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