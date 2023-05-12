Международная федерация гимнастики отложила вопрос по допуску россиян до июля

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике FIG ФСГР Василий Титов Гимнастика

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) отложил вопрос по допуску российских спортсменов до июля.

Об этом сообщил глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Сегодня исполком FIG оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов. Следующее заседание пройдет 19–20 июля в швейцарской Лозанне.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе.

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7 комментариев

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Аленка_76
К сожалению. так многие спортсмены закончат свою спортивную карьеру(((
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Alestern
Россия вернется только на полных правах и на собственных условиях!... а пока некуда и незачем возвращаться... Зачем возвращаться туда, где сплошная русофобия?!...
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Atsuktuvas
- Рабинович, почему вы не ходите на партсобрания?
- Скажите, а учение Маркса вечно?
- Конечно!
- Ну, так я еще успею...
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Гусеконь
почему международная если решения принимает Запад?
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Костя Кот
Ответ andrej shabanov
то есть СЕЙЧАС ВЗЯТЬ И ДОПУСТИТЬ НАМ ПРОСТО В ПАДЛУ????
сейчас допустить просто невозможно
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