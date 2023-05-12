Международная федерация гимнастики отложила вопрос по допуску россиян до июля
Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) отложил вопрос по допуску российских спортсменов до июля.
Об этом сообщил глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
Сегодня исполком FIG оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов. Следующее заседание пройдет 19–20 июля в швейцарской Лозанне.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе.
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