Родионенко о возможном допуске российских гимнастов: «Если требования МОК не снимут, мы откажемся выступать. Мы не будем предавать свою страну»

Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты не будут выступать на условиях МОК.

«Наш президент федерации Титов (Василий) сегодня вылетел на заседание FIG. Возможно, мы скоро узнаем о решении. Может быть, что завтра.

Они могут назвать спортсменов, которые могут выступать, но это не значит, что мы будем принимать участие при этих условиях. Они же не снимают требования, которые выставляет.

Если даже они скажут, что мы вас допускаем, но требования не снимают, значит, естественно, мы откажемся, мы не будем предавать свою страну.

Если требования, которые выставил МОК, не снимут, мы, конечно, выступать не будем. Какой смысл об этом говорить? Ну назовут они 10-15 спортсменов, но требования не снимут. Вот в этом вся и загвоздка.

Одной рукой вроде говорят, что мы их допускаем, а другой делают все для того, чтобы нас не допустить. Это просто игра», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.