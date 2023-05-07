Ирина Винер: «Наши девочки не успевают с соревнований на соревнования – их стало намного больше»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ТАСС Гимнастика

Ирина Винер рассказала о Кубке сильнейших по художественной гимнастике, который проходит в Москве.

«Слава богу, у нас есть такой дворец, где мы можем достойно провести крупные международные соревнования.

Спортсменки соревнуются, поднимаются флаги различных стран – нам очень приятно приглашать и принимать, соревноваться с нашими гостями.

Наши девочки не успевают с соревнований на соревнования – их стало намного больше, и участников турниров стало намного больше.

В этих соревнованиях участвует около 200 человек», – сказала Винер

В соревнованиях в Москве принимают участие гимнастки из Армении, Казахстана, Киргизии, Сирии, Словакии, Узбекистана. 

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3 комментария

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Санитар-волк
Способ показать хорошую мину при плохой игре. "Турниров" много? Водокачек много у каждой кубок, но Усманова прекрасно знает, что все они вместе не стоят одного ЧМ
+1
0
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Дмитрий
С винеровского это означает: спрос растет, клиентов стало больше, не успеваю удовлетворять текущий рынок
+3
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Анастасия Прудникова
Все равно международные соревнования с участием всех стран лучше. Они являются сущностью спорта высших достижений. Буду ждать, когда российских и белорусских гимнасток допустят на мировые турниры.
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