Ирина Винер: «Наши девочки не успевают с соревнований на соревнования – их стало намного больше»

Ирина Винер рассказала о Кубке сильнейших по художественной гимнастике, который проходит в Москве.

«Слава богу, у нас есть такой дворец, где мы можем достойно провести крупные международные соревнования.

Спортсменки соревнуются, поднимаются флаги различных стран – нам очень приятно приглашать и принимать, соревноваться с нашими гостями.

Наши девочки не успевают с соревнований на соревнования – их стало намного больше, и участников турниров стало намного больше.

В этих соревнованиях участвует около 200 человек», – сказала .

В соревнованиях в Москве принимают участие гимнастки из Армении, Казахстана, Киргизии, Сирии, Словакии, Узбекистана.