Ирина Винер: «Наши девочки не успевают с соревнований на соревнования – их стало намного больше»
Ирина Винер рассказала о Кубке сильнейших по художественной гимнастике, который проходит в Москве.
«Слава богу, у нас есть такой дворец, где мы можем достойно провести крупные международные соревнования.
Спортсменки соревнуются, поднимаются флаги различных стран – нам очень приятно приглашать и принимать, соревноваться с нашими гостями.
Наши девочки не успевают с соревнований на соревнования – их стало намного больше, и участников турниров стало намного больше.
В этих соревнованиях участвует около 200 человек», – сказала Винер.
В соревнованиях в Москве принимают участие гимнастки из Армении, Казахстана, Киргизии, Сирии, Словакии, Узбекистана.
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