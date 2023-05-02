Винер о смерти Юдашкина: «Настоящая трагедия, невосполнимая потеря для России и всего мира. Скорбим»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Валентин Юдашкин Гимнастика

Ирина Винер назвала невосполнимой потерей смерть модельера Валентина Юдашкина.

Юдашкин скончался сегодня на 60-м году жизни. 

«Это настоящая трагедия, невосполнимая потеря для России, для всего мира.

Валентин Абрамович был великолепным мастером с безупречным чувством прекрасного, выдающимся деятелем искусства, который несколько десятилетий задавал тон современной моде.

Я всегда с почтением относилась к таланту Валентина Абрамовича и ценила его как друга художественной гимнастики и замечательного человека с большим добрым сердцем.

Мы скорбим всей семьей художественной гимнастики России. Светлая память», – сказала Винер.

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5 комментариев

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Назар Игорь
Смерть всегда трагедия, но говорить что смерть модельера это мировая трагедия - несколько преувеличено.
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Жалько Печалич
как то одновременно ушли с Зайцевым
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Александр Рыбаков
Ответ Назар Игорь
Смерть всегда трагедия, но говорить что смерть модельера это мировая трагедия - несколько преувеличено.
у этой модели это сочетание слов
0
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