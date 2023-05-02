Винер о смерти Юдашкина: «Настоящая трагедия, невосполнимая потеря для России и всего мира. Скорбим»

Ирина Винер назвала невосполнимой потерей смерть модельера Валентина Юдашкина.

Юдашкин скончался сегодня на 60-м году жизни.

«Это настоящая трагедия, невосполнимая потеря для России, для всего мира.

Валентин Абрамович был великолепным мастером с безупречным чувством прекрасного, выдающимся деятелем искусства, который несколько десятилетий задавал тон современной моде.

Я всегда с почтением относилась к таланту Валентина Абрамовича и ценила его как друга художественной гимнастики и замечательного человека с большим добрым сердцем.

Мы скорбим всей семьей художественной гимнастики России. Светлая память», – сказала .