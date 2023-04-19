Генсекретарь НОК Армении о переходах спортсменов из России: «ОКР – наш брат, и нам даже в голову не придет кого-то переманивать»

В НОК Армении заявили, что не переманивают российских спортсменов в свою сборную.

Об этом высказался генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Армении Грачья Ростомян.

«Приглашать россиян исподтишка, воспользовавшись их проблемами с допуском, неправильно и подло, мы к этому не имеем никакого отношения.

Олимпийский комитет России – наш брат, и нам даже в голову не придет кого-то переманивать. Неужели кто-то хочет вбить клин между нами? Еще раз повторюсь, подлости от нас ждать не нужно», – сказал Ростомян.

Ранее появилась информация о том, что олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян и серебряный призер чемпионата Европы-2020 по фигурному катанию Артур Даниелян отказались от перехода из сборной России в команду Армении.