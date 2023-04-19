Генсекретарь НОК Армении о переходах спортсменов из России: «ОКР – наш брат, и нам даже в голову не придет кого-то переманивать»

Теги сборная России спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России ОКР мужское катание Артур Далалоян Артур Даниелян НОК Армении Гимнастика

В НОК Армении заявили, что не переманивают российских спортсменов в свою сборную.

Об этом высказался генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Армении Грачья Ростомян.

«Приглашать россиян исподтишка, воспользовавшись их проблемами с допуском, неправильно и подло, мы к этому не имеем никакого отношения.

Олимпийский комитет России – наш брат, и нам даже в голову не придет кого-то переманивать. Неужели кто-то хочет вбить клин между нами? Еще раз повторюсь, подлости от нас ждать не нужно», – сказал Ростомян.

Ранее появилась информация о том, что олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян и серебряный призер чемпионата Европы-2020 по фигурному катанию Артур Даниелян отказались от перехода из сборной России в команду Армении.

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34 комментария

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Olga.t
Но ведь можно рассматривать приглашение российских спортсменов под флаг Армении как братский жест помощи.
Это вопрос терминов, как представить ситуацию.
Например, таким образом Армения даёт возможность россиянам принять участие в международных соревнованиях... Все же знают, что они из России.
Откуда подул ветер, когда пару дней назад опубликовали новость, что Далолаян и Даниелян отказались от предложения НОК Армении? Значит такое предложение было.
+24
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+19
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Oleandra
Переманивать не будут, но намёки сделают.. а там уж кто согласится)
+12
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+9
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Ir_rish
Ответ Olga.t
Но ведь можно рассматривать приглашение российских спортсменов под флаг Армении как братский жест помощи. Это вопрос терминов, как представить ситуацию. Например, таким образом Армения даёт возможность россиянам принять участие в международных соревнованиях... Все же знают, что они из России. Откуда подул ветер, когда пару дней назад опубликовали новость, что Далолаян и Даниелян отказались от предложения НОК Армении? Значит такое предложение было.
Ну факт появления "новости" в СМИ абсолютно никак не связан с реальным положением дел.
ДС тоже приписывали официальные переговоры с представителями израильской федерации, не говоря уже о "просмотре" для попадания в сборную США.
+10
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Шубы
"брат", "переманивать" ... Это кто вообще такой? Забыл добавить, что он четкий пацан и живет по понятиям
+10
-4
+6
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Lapo Elkann
Слишком приторно. поэтому верить нельзя.
+7
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Jessi
Даниелян мог бы перейти и без привязки к СВО, в России ему нечего ловить
+11
-7
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Валерий Петров
Ответ Jessi
Ждём перехода Петросян в Армению
А Галустяна в Газмяс Ереван )
+6
-2
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Ir_rish
Ответ Анна Беляева
И тут она встанет на ребро
И это будет означать, что НОК Армении выступает посредником при переговорах российских спортсменов с другими заинтересованными федерациями. ))
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Оригинальный Ник
Ответ Allbee
Вы там своих братьев уже практических сдали на верну смерть и выселение Азербайджану, готовясь признать старые границы. Уж позвать спортсменов - точно не заржавеет.
Кто сдал, НОК Армении? И к чему вообще этот комментарий?
+5
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Анна Беляева
Ответ Ir_rish
Вариантов только два. Можно подбросить монетку.
И тут она встанет на ребро
+2
0
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starichok77
сочинец, некто Галустян (он же Жёрик), подал "заразительный пример"?
+2
0
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Блинчик
Ответ Погладь быка
Вот это зря, Хачанов и так армянин. Как и Гаспарян и Аванесян и Бабасян. А вот Латыпян, Логинян и Миронян так то неплохо звучат.
Хачанов - самый тру-армянин из всех армян.))
+2
0
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Алё? Алёна
Ответ Jessi
Даниелян мог бы перейти и без привязки к СВО, в России ему нечего ловить
В России он уже многое "словил", ну то есть своим трудом завоевал!
+3
-1
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Nasty
Журналисты у нас конечно: сами придумали, потом сами в это поверили, потом сами осудили и в конце, сами же и опровергли. Мда.
+1
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RomvB
"Не виноватая я - он сам пришёл" ... )))
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Максим Медов
А тренироваться они будут в России на бюджетные российские деньги?
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Алё? Алёна
Ответ Russ Ivan
Давно пора попрощаться с этим двуличным союзничком, вывести от туда нашу военную базу, миротворцев и включить визовый режим. Посмотрим на их процветание...
Ну какое там процветание? Бедно все, работы нет. Была недавно, сплошное наследие СССР.
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Viks
ОКР ваш брат, но у ОКР нет спортсменов, как и у НОК Армении. Поэтому нет вопроса о переманивании.
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Allbee
Ответ Оригинальный Ник
Кто сдал, НОК Армении? И к чему вообще этот комментарий?
Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР - Пашинян
"Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий", - заявил премьер Армении Никол Пашинян в парламенте, представляя отчет правительства за 2022 год.
Пашинян заявил, что договорился с Алиевым об этом во время встреч в Праге и Сочи.

https://youtu.be/hrGCUD3cfEY
@rusyerevantoday
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pas33pas
Ответ Allbee
Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР - Пашинян "Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий", - заявил премьер Армении Никол Пашинян в парламенте, представляя отчет правительства за 2022 год. Пашинян заявил, что договорился с Алиевым об этом во время встреч в Праге и Сочи. https://youtu.be/hrGCUD3cfEY @rusyerevantoday
Вам задали вопрос - зачем эта политота здесь? Если там у них будет новый мир - это прекрасно и можно только порадоваться. Вот бы ещё так у нас с Украиной.
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ks-1993
Ага Сперцян или парень ЦЗ, который в молодежке Краснодара прям незаметно
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Allbee
Вы там своих братьев уже практических сдали на верну смерть и выселение Азербайджану, готовясь признать старые границы.
Уж позвать спортсменов - точно не заржавеет.
+7
-7
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