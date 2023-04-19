Генсекретарь НОК Армении о переходах спортсменов из России: «ОКР – наш брат, и нам даже в голову не придет кого-то переманивать»
В НОК Армении заявили, что не переманивают российских спортсменов в свою сборную.
Об этом высказался генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Армении Грачья Ростомян.
«Приглашать россиян исподтишка, воспользовавшись их проблемами с допуском, неправильно и подло, мы к этому не имеем никакого отношения.
Олимпийский комитет России – наш брат, и нам даже в голову не придет кого-то переманивать. Неужели кто-то хочет вбить клин между нами? Еще раз повторюсь, подлости от нас ждать не нужно», – сказал Ростомян.
Ранее появилась информация о том, что олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян и серебряный призер чемпионата Европы-2020 по фигурному катанию Артур Даниелян отказались от перехода из сборной России в команду Армении.
Это вопрос терминов, как представить ситуацию.
Например, таким образом Армения даёт возможность россиянам принять участие в международных соревнованиях... Все же знают, что они из России.
Откуда подул ветер, когда пару дней назад опубликовали новость, что Далолаян и Даниелян отказались от предложения НОК Армении? Значит такое предложение было.
ДС тоже приписывали официальные переговоры с представителями израильской федерации, не говоря уже о "просмотре" для попадания в сборную США.
"Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий", - заявил премьер Армении Никол Пашинян в парламенте, представляя отчет правительства за 2022 год.
Пашинян заявил, что договорился с Алиевым об этом во время встреч в Праге и Сочи.
https://youtu.be/hrGCUD3cfEY
@rusyerevantoday
Уж позвать спортсменов - точно не заржавеет.