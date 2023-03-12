Никита Нагорный: «Успех Маринова на ЧР очень важен для российской гимнастики. Многие молодые спортсмены боятся вступить в конкуренцию с нами, стесняются»

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Никита Нагорный заявил, что победа Даниела Маринова на чемпионате России важна для российской гимнастики.

Сам Нагорный занял в личном многоборье 2-е место.

«Успех Маринова на этом турнире очень важен для российской гимнастики, потому что многие молодые спортсмены боятся сделать лишний шаг на пути к триумфу и вступить в конкуренцию с нами.

Они переживают и, может быть, даже стесняются. У тебя никогда не будет больших успехов, если ты на соревнованиях аккуратничал и боялся кого-то победить. Всегда нужно выходить и уверенно делать свою работу», – сказал Нагорный.

Также гимнаст высказался о судействе на российских соревнованиях.

«Жесткое судейство в России было всегда. Бывало и такое, что на международных стартах мы исполняли комбинации хуже, чем дома, а оценки у зарубежных судей мы получали выше. Нас на чемпионате и кубке страны судят строже, чем за границей.

У нас поменялись правила, и, к сожалению, их я изучаю в момент выступления на соревнованиях. О том, что теперь запрещено второй раз разминаться, я узнаю только после того, как мне снижают баллы на снаряде.

В прошлом году перед опорным прыжком я размялся, как это обычно делаю на чемпионатах мира и Европы, и мне резко сняли 0,3 балла. Все ребята с такой проблемой сталкиваются, тот же Даниел Маринов на Спартакиаде по незнанию подошел к снаряду второй раз размяться, и у него сняли несколько десятых.

Правила очень часто меняются. Начали жестко судить элементы в отдельных видах. Приезжаешь на соревнования, а тебе говорят, что теперь нужно это делать по-другому. Ты вынужден подстраиваться, но это, к сожалению, немного выбивает из колеи», – цитирует Нагорного ТАСС.

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