Гимнаст Маринов: «Жду, когда нам откроют международные арены и мы будем показывать свое мастерство, что Россия – это «Красная машина»

Гимнаст Даниел Маринов назвал сборную России «Красной машиной».

Ранее Маринов выиграл личное многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.

«Готов ли к международным стартам? Думаю, что готов, вполне. С нетерпением жду, когда нам откроют международные арены и мы там будем показывать свое мастерство. Показывать, что Россия – это машина. Красная машина.

Сегодня (10 марта – Sports.ru) были ошибки. Во второй день всегда сложнее выступать, тем более когда ты лидируешь. Было непросто, но главное, все получилось без грубых помарок. В душе сейчас такое умиротворение. Я столько лет к этому шел. Следующие цели, надеюсь, теперь будут международные», – сказал чемпион России.