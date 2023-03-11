Гимнаст Маринов: «Жду, когда нам откроют международные арены и мы будем показывать свое мастерство, что Россия – это «Красная машина»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике чемпионат России Даниел Маринов Гимнастика

Гимнаст Даниел Маринов назвал сборную России «Красной машиной».

Ранее Маринов выиграл личное многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.

«Готов ли к международным стартам? Думаю, что готов, вполне. С нетерпением жду, когда нам откроют международные арены и мы там будем показывать свое мастерство. Показывать, что Россия – это машина. Красная машина.

Сегодня (10 марта – Sports.ru) были ошибки. Во второй день всегда сложнее выступать, тем более когда ты лидируешь. Было непросто, но главное, все получилось без грубых помарок. В душе сейчас такое умиротворение. Я столько лет к этому шел. Следующие цели, надеюсь, теперь будут международные», – сказал чемпион России.

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