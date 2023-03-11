«Маринов объективно был лучше Нагорного по программам». Родионенко о личном многоборье на чемпионате России

Теги сборная России по спортивной гимнастике чемпионат России Валентина Родионенко Никита Нагорный Даниел Маринов Гимнастика

Тренер сборной России сравнила выступления гимнастов Никиты Нагорного и Даниела Маринова.

Ранее Маринов выиграл личное многоборье на чемпионате России в Казани, 

«Меня победа Маринова никак не удивила. Нисколько. Это вполне закономерный успех, к которому он давно шел. Почему меня его победа должна удивлять? У него есть программа, сильная программа. И он на равных может соревноваться со всеми. На любом уровне.

Он объективно был лучше Никиты Нагорного по программам. Если вы следите за гимнастикой, смотрите соревнования, то должны были это отметить. У него высокая трудность комбинаций, выше чем у Никиты. Чище выступления. Он давно показывал этот уровень, год шел к победе. Так что это все не просто и не вдруг.

Закономерный результат. Даниел сейчас уже выступает на уровне мировой гимнастики, лучших из лучших. Единственное что ему нужно – набраться побольше опыта. Побольше стартов пройти. С программой он справляется на отлично, я в него верю», – сказала Валентина Родионенко.

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1 комментарий

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Людмила Преснякова
Ну я бы не сказала, что у Даниела выше трудность ,чем у Никиты.Даниел молодец, но и Нагорный не хуже, не надо принижать.
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