Нагорный о поражении Маринову на чемпионате России: «Для всей российской гимнастики очень важно, что победу одержал представитель подрастающего поколения»

Никита Нагорный объяснил, почему не расстроен поражением на чемпионате России.

Накануне Нагорный занял второе место в личном многоборье в Казани, победу одержал Даниел Маринов.

«Прошло все хорошо, сегодня я доволен всеми снарядами. Сделал по максимуму все, что от меня требовалось.

Доволен ли серебром? Очень сильно, но только потому, что первое место занял Даниел Маринов.

Для всей российской гимнастики очень важно, что победу на соревнованиях одержал представитель подрастающего поколения, молодой гимнаст выходит и побеждает олимпийских чемпионов.

И я максимально старался оказывать ему конкуренцию, чтобы Даниел раскрылся на полную в финале личного многоборья», – заявил олимпийский чемпион Токио-2020.

Маринов победил в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике, Нагорный – 2-й, Белявский – 5-й