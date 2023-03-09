Винер о своем отстранении: «Отстранили специалиста, к которому приезжал весь мир. Они потеряли нас, но мы не потеряли ничего»
Ирина Винер заявила, что отстранение не играет для нее никакой роли.
Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях на два года из-за ее поведения после Олимпиады-2020 в Токио.
«Меня отстранили. Если отстранили специалиста, к которому приезжал весь мир...
Мы выставляли на Олимпийские игры огромное количество стран – Японию, Венгрию, Армению, Казахстан, Узбекистан, США. Девочки у нас тренировались.
Наверное, они потеряли нас, они боятся приезжать. Но мы не потеряли ничего, у нас огромный потенциал, мы работаем.
Я не собираюсь ничего заканчивать, для меня это не играет никакой роли, вообще.
Чемпионат мира я вела онлайн. Все было здорово. Через полтора месяца после Олимпиады был ЧМ, 8 из 9 медалей выиграла Россия», – сказала Винер в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».
Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»
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