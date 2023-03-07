Вячеслав Володин: «Винер защищает интересы страны. А те, кто пытается переждать это время, – это люди слабые»

В Госдуме отметили роль в развитии художественной гимнастики.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил дворец гимнастики Винер.

«Вы установили стандарты в художественной гимнастике, ваше имя знает весь мир. Спасибо вам за вашу гражданскую позицию, за волю, за все то, что вы делаете для страны, для детей, для спорта. Такие люди, как вы, уже вписали себя в историю.

Ирина Александровна защищает интересы страны. А те, кто пытается переждать это время, – это люди слабые.

Никому не удастся вычеркнуть ваше имя, имена наших спортсменов. Без вас в мире нет художественной гимнастики.

Для того, чтобы остановить развитие нашей страны, придумывают санкции, самые разные запреты. Но наносят удары по тем сферам, которые обеспечивают успех: спорту, экономике.

Все, что делают сейчас США для сохранения своей гегемонии, для того, чтобы удержать власть в своих руках, – это, конечно, нечестно, непорядочно и в итоге приведет к их развалу. Мир должен быть справедливым, многополярным», – сказал Володин.

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»