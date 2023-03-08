Ирина Винер о своем отстранении: «Нас никто не вышибет из седла, мы идем своим путем и никуда не сворачиваем»

Ирина Винер заявила, что не обращает внимания на санкции.

Винер возглавляет сборную России по художественной гимнастике. Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила ее от работы на международных соревнованиях на два года из-за высказываний после Олимпиады-2020 в Токио.

«Нас никто не вышибет из седла, мы идем своим путем и никуда не сворачиваем. Будем развиваться дальше», – приводит слова Винер «Матч ТВ».

«Я совершенно индифферентно отношусь к этому. Надо продолжать работать и не обращать внимания ни на никакие санкции», – цитирует Винер «Р-Спорт».

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»