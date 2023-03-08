Ирина Винер о своем отстранении: «Нас никто не вышибет из седла, мы идем своим путем и никуда не сворачиваем»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ GEF Гимнастика

Ирина Винер заявила, что не обращает внимания на санкции.

Винер возглавляет сборную России по художественной гимнастике. Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила ее от работы на международных соревнованиях на два года из-за высказываний после Олимпиады-2020 в Токио.

«Нас никто не вышибет из седла, мы идем своим путем и никуда не сворачиваем. Будем развиваться дальше», – приводит слова Винер «Матч ТВ».

«Я совершенно индифферентно отношусь к этому. Надо продолжать работать и не обращать внимания ни на никакие санкции», – цитирует Винер «Р-Спорт».

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»

12 комментариев

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Алексей Тарлыков
Ох, куда же ведёт этот путь?
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Sevara Videos
Тебя уже вышибли, жена коррупционера подсанкционного.
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Павел Мельников
Уж кто-кто, а она за свое седло крепко держится. Или уже держалась, раз начала говорить об этом.
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Igor Vladimirov
В никуда
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Стэн Смит
Как лемминги.
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sintenced
Вот только идете на ...
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Oleg
Это пока царь у власти, а в случае краха режима даже боюсь представить седло Виннер)))
Конфискацией яхт, Фаберже, особняков уже не отделаться, тут может и билет в Голландию прилететь.
+3
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Волька-ибн-Алёша
...как бараны на мосту
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Beloded2007
Винерический комментарий
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TeRex
"Нас никогда не сбить с пути - нам всё равно куда идти!"
+4
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Вадим Сидоров
"Это не нас посылают, это мы их посылаем":)
+5
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Вадим Сидоров
Ну и скачите в одну харю
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