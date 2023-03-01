Белявский о допуске к Олимпиаде-2024: «Надеемся и верим в лучшее. Если мы будем отрицательно настроены, то и результат будет такой же»

верит, что российские гимнасты выступят на Олимпиаде-2024 в .

– Последнее время Международный олимпийский комитет рассуждает о возможном допуске российских спортсменов на ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже. Как думаете, действительно ли нас допустят?

– Сегодня-завтра посмотрим. Я вот так и не могу за них думать, как они решат и что будет дальше. Но, конечно же, хочется надеяться на положительный результат.

– Много разговоров идет о нейтральном статусе. Вы готовы выступать в таком случае?

– У меня уже был опыт выступлений в нейтральном статусе. Мы с командой достойно представляли нашу страну на мировой арене, завоевывали медали.

– Вы уже достаточно опытный спортсмен. Как удается сохранять мотивацию к соревнованиям?

– Я люблю то, чем занимаюсь. Это и есть вся моя мотивация на данный момент. Если бы мне не нравилось это, то я бы давно закончил.

– Можно сказать, что следующая Олимпиада – это ваша цель?

– Да, конечно. После Игр в Токио моей следующей целью был именно Париж, Олимпиада-2024.

– Вы продолжаете верить, что мы будем на Играх?

– Верим, конечно. Надеемся и верим в лучшее. И в сборной спортсмены так настроены. Если мы будем отрицательно настроены, то и результат будет такой же. Я так думаю.

– Вы готовы выйти на турниры, условно, если вам скажут – через неделю?

– Конечно, мы к этому и готовимся. Правда, через неделю это невозможно, конечно. Потому что чемпионат Европы будет только через пять недель или шесть. А до этого никаких стартов не планировалось. Сейчас у нас предстоит чемпионат России – отборочный к первенству Европы. Дальше будем смотреть, – сказал Белявский.