Спортсменки из Китая, Беларуси, Армении, Венесуэлы и других стран выступят на Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Гран-при ВФХГ ТАСС Гимнастика

На Гран-при по художественной гимнастике в Москве выступят 40 иностранных спортсменов. 

Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер

«Будет участвовать Китай, они приезжают к нам впервые. Также приедут Беларусь, Армения, Киргизия, Узбекистан, Венесуэла и еще много кто.

Всего будет 40 гимнастов из различных иностранных государств», – сказала Винер. 

Гран-при по художественной гимнастике пройдет 11-14 марта. 

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1 комментарий

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Геннадий Тимченко
не из тех ли стран Африки, которые недавно посещал Лавров и подписывал с ними договора о совмесном освоении космоса❓🤔
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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