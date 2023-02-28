Спортсменки из Китая, Беларуси, Армении, Венесуэлы и других стран выступят на Гран-при по художественной гимнастике в Москве
На Гран-при по художественной гимнастике в Москве выступят 40 иностранных спортсменов.
Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.
«Будет участвовать Китай, они приезжают к нам впервые. Также приедут Беларусь, Армения, Киргизия, Узбекистан, Венесуэла и еще много кто.
Всего будет 40 гимнастов из различных иностранных государств», – сказала Винер.
Гран-при по художественной гимнастике пройдет 11-14 марта.
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