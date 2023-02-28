Художественная гимнастика. Чемпионат России. Крамаренко выиграла золото в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой
Лала Крамаренко победила в четырех видах многоборья на чемпионате России.
Художественная гимнастика
Чемпионат России
Москва
Отдельные виды
Обруч
1. Лала Крамаренко – 40,450
2. Анна Попова – 40,300
3. Арина Янковская – 37,750
Мяч
1. Лала Крамаренко – 38,350
2. Мария Борисова – 38,250
3. Майя Колобовникова – 36,300
Булавы
1. Лала Крамаренко – 39,650
2. Мария Борисова – 38,100
3. Карина Киреева – 37,800
Лента
1. Лала Крамаренко – 40,500
2. Анна Попова – 40,300
3. Диана Чугунихина – 37,600
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