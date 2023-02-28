Художественная гимнастика. Чемпионат России. Крамаренко выиграла золото в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой

Теги художественная гимнастика чемпионат России результаты сборная России (художественная гимнастика) Лала Крамаренко Мария Борисова Анна Попова Арина Янковская Майя Колобовникова Карина Киреева Диана Чугунихина Гимнастика

Лала Крамаренко победила в четырех видах многоборья на чемпионате России. 

Художественная гимнастика

Чемпионат России 

Москва

Отдельные виды

Обруч 

1. Лала Крамаренко – 40,450

2. Анна Попова – 40,300

3. Арина Янковская – 37,750

Мяч

1. Лала Крамаренко – 38,350

2. Мария Борисова – 38,250

3. Майя Колобовникова – 36,300

Булавы

1. Лала Крамаренко – 39,650

2. Мария Борисова – 38,100

3. Карина Киреева – 37,800

Лента

1. Лала Крамаренко – 40,500

2. Анна Попова – 40,300

3. Диана Чугунихина – 37,600

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий