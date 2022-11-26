Лала Крамаренко победила во всех 5 дисциплинах в финале Кубка России по художественной гимнастике

Лала Крамаренко стала абсолютным победителем финала Кубка России по художественной гимнастике, который прошел в Санкт-Петербурге.

Спортсменка одержала победу во всех пяти видах программы

Художественная гимнастика

Финал Кубка России

Санкт-Петербург

Многоборье

1. Лала Крамаренко – 163,60

2. Мария Борисова – 162,60

3. Анна Попова – 158,45

Обруч

1. Лала Крамаренко – 41,45

2. Мария Борисова – 39,60

3. Анастасия Гузенкова – 38,70

Мяч

1. Лала Крамаренко – 42,40

2. Анна Попова – 40,80

3. Анастасия Гузенкова – 39,60

Булава

1. Лала Крамаренко – 41,15

2. Анна Попова – 38,60

3. Владислава Шаронова – 37,30

Лента

1. Лала Крамаренко – 42,65

2-3. Анна Попова – 41,30

2-3. Мария Борисова – 41,30