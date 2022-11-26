Лала Крамаренко победила во всех 5 дисциплинах в финале Кубка России по художественной гимнастике
Лала Крамаренко стала абсолютным победителем финала Кубка России по художественной гимнастике, который прошел в Санкт-Петербурге.
Спортсменка одержала победу во всех пяти видах программы
Художественная гимнастика
Финал Кубка России
Санкт-Петербург
Многоборье
1. Лала Крамаренко – 163,60
2. Мария Борисова – 162,60
3. Анна Попова – 158,45
Обруч
1. Лала Крамаренко – 41,45
2. Мария Борисова – 39,60
3. Анастасия Гузенкова – 38,70
Мяч
1. Лала Крамаренко – 42,40
2. Анна Попова – 40,80
3. Анастасия Гузенкова – 39,60
Булава
1. Лала Крамаренко – 41,15
2. Анна Попова – 38,60
3. Владислава Шаронова – 37,30
Лента
1. Лала Крамаренко – 42,65
2-3. Анна Попова – 41,30
2-3. Мария Борисова – 41,30
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