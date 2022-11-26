Лала Крамаренко победила во всех 5 дисциплинах в финале Кубка России по художественной гимнастике

Теги художественная гимнастика Кубок России сборная России (художественная гимнастика) Лала Крамаренко Анастасия Гузенкова Мария Борисова Анна Попова Владислава Шаронова Гимнастика

Лала Крамаренко стала абсолютным победителем финала Кубка России по художественной гимнастике, который прошел в Санкт-Петербурге.

Спортсменка одержала победу во всех пяти видах программы

Художественная гимнастика

Финал Кубка России

Санкт-Петербург

Многоборье

1. Лала Крамаренко – 163,60

2. Мария Борисова – 162,60

3. Анна Попова – 158,45

Обруч

1. Лала Крамаренко – 41,45

2. Мария Борисова – 39,60

3. Анастасия Гузенкова – 38,70

Мяч

1. Лала Крамаренко – 42,40

2. Анна Попова – 40,80

3. Анастасия Гузенкова – 39,60

Булава

1. Лала Крамаренко – 41,15

2. Анна Попова – 38,60

3. Владислава Шаронова – 37,30

Лента

1. Лала Крамаренко – 42,65

2-3. Анна Попова – 41,30

2-3. Мария Борисова – 41,30

 

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