Ульяна Донскова: «Мир так меняется, что не знаю, что будет с олимпийским движением. Олимпиады могут потерять престиж – отстраняют таких соперников, как Россия»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от соревнований.

«Мир так меняется сейчас, не знаю, что в дальнейшем будет с олимпийским движением, потому что, возможно, такой престиж, как был до этого, этот турнир может потерять – отстраняют таких соперников, как Россия.

Наши спортсмены, которые сейчас ищут мотивацию, – герои для меня. Пока сложно ответить на вопрос о возможном интересе к Играм стран БРИКС и ШОС, потому что всегда нашими основными конкурентами были европейские страны, пьедестал всегда формировался по принципу «сначала Россия , потом – европейские страны».

Конечно, сейчас, потеряв такого основного соперника, как мы, им самим стало соревноваться не столь интересно, но они радуются тому, что у них появилась возможность быть на пьедестале.

Но, например, Китай – очень сильная страна, можем с ними сейчас соревноваться», – сказала Донскова.