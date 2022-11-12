Екатерина Селезнева: «Сейчас восстанавливаю здоровье. Если оно позволит, возможно, смогу принимать участие в каких-то соревнованиях»

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике не исключила, что может возобновить спортивную карьеру.

«В соревновательной деятельности я сейчас не участвую, у меня травмы, восстанавливаю свое здоровье, лечусь. Сейчас идет процесс восстановления всего здоровья, организма.

Если здоровье позволит, то, возможно, смогу принимать участие в каких-то соревнованиях. Пока вообще ничего определенного сказать не могу», – сказала Селезнева.

Гимнастка примет участие в гимнастическом шоу Светланы Хоркиной «Восхождение».

«Это синтез всего, что только возможно. Это и футболисты, и танцоры, и жонглеры, и цирковые артисты, то есть зрители увидят не только спортивную и художественную гимнастику.

Мне кажется, это абсолютно замечательно, что существуют вообще такие грандиозные шоу с сумасшедшими декорациями, со всевозможными световыми решениями, и, конечно же, артистами, мне очень нравится, атмосфера и энергетика просто невероятные», – добавила Селезнева.