Ирина Винер: «В этом году очень напряженный график, Аверины потратили много сил и здоровья. Но они выступят в Ульяновске в конце октября»

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала о планах Дины и Арины Авериных в этом сезоне.

«Арина и Дина не выступят на турнире в Москве (на втором этапе Кубка сильнейших – Sports.ru).

У нас в этом году очень напряженный соревновательный график, они и так потратили много сил и здоровья.

Но они выступят [на третьем этапе] в Ульяновске в конце октября», – рассказала Винер.

Дина Аверина – самая титулованная художница в истории ЧМ (но без олимпийского золота). А что у Кабаевой, Канаевой и других легенд?

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