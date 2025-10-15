  • Спортс
Сергаева о выступлении россиянок на клубном ЧМ: «Первый международный старт потребовал не только мастерства, но и психологической устойчивости»

Татьяна Сергаева оценила выступление россиянок на клубном ЧМ по художественной гимнастике.

Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус показали второй результат в общем зачете клубного чемпионата мира Aeon Cup по художественной гимнастике, победили представительницы Украины.

В личном многоборье победила украинка Таисия Онофрийчук (120,300 балла), россиянка Мария Борисова заняла четвертое место (112,100). У юниорок золото выиграла россиянка Ксения Савинова (105,950).

«Я относительно довольна первыми результатами, для Марии Борисовой, Ульяны Янус и Ксении Савиновой участие в Aeon Cup в статусе нейтральных атлетов стало важным профессиональным опытом.

Это был их первый международный старт под эгидой Международной федерации гимнастики, и он потребовал от спортсменок не только мастерства, но и психологической устойчивости. Девушки справились с задачей, выступили достойно и показали, что готовы к участию в международных турнирах», – сказала главный тренер сборной России.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
Мария Борисова
Клубный чемпионат мира
Татьяна Сергаева
Ульяна Янус
художественная гимнастика
Ксения Савинова
logoсборная России (художественная гимнастика)
