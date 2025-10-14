CAS отклонил апелляцию Израиля на решение о недопуске гимнастов к чемпионату мира в Индонезии

CAS отклонил апелляцию Израиля на решение о недопуске гимнастов к ЧМ.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 21 по 27 октября в Джакарте. Правительство Индонезии отказало израильской команде в визах из-за кризиса в секторе Газа.

Израильская федерация гимнастики (IGF) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить это решение.

В своей апелляции IGF утверждала, что устав Международной федерации гимнастики (FIG) требует принятия решения в случае, если въездные визы выданы не всем участвующим в мероприятии делегациям. Также, по мнению IGF, отсутствие такого решения представляет собой отказ в правосудии, тем самым создавая ситуацию дискриминации.

FIG подчеркнула, что у нее нет прерогатив на выдачу въездных виз в Индонезию, и что тот факт, что индонезийские власти отказали в выдаче виз гражданам Израиля, полностью выходит за рамки компетенции FIG .

«Ходатайства о принятии срочных временных мер были рассмотрены заместителем председателя апелляционного арбитражного отдела CAS. Оба ходатайства были отклонены. Первая апелляция будет прекращена в связи с отсутствием юрисдикции. Вторая апелляция все еще рассматривается», – говорится в сообщении на сайте CAS .

