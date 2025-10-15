  • Спортс
ФГР может наложить санкции на судей, которые работают на международных стартах без согласования с федерацией

К судьям, работающим на международных стартах без согласия ФГР, применят санкции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Федерации гимнастики России (ФГР). 

Согласно положению «О Всероссийской коллегии судей (ВКС) по художественной гимнастике», та в соответствии с целями и задачами своей деятельности осуществляет обязательное предварительное согласование кандидатур спортивных судей, имеющих гражданство Российской Федерации, для их участия в судействе международных спортивных соревнований любого уровня и статуса.

«В связи с этим обращаем внимание, что для осуществления спортивного судейства международных спортивных соревнований любого уровня и статуса необходимо обязательное предварительное согласование кандидатуры с ВКС.

В соответствии с положением обслуживание международных спортивных соревнований в отсутствие согласования ВКС может являться основанием для наложения спортивных санкций на спортивных судей, нарушающих положения устава ФГР, правила вида спорта, положения и иных локальных нормативных актов ФГР», – говорится в документе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Федерация гимнастики России
ТАСС
художественная гимнастика
