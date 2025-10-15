ФГР может наложить санкции на судей, которые работают на международных стартах без согласования с федерацией
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Федерации гимнастики России (ФГР).
Согласно положению «О Всероссийской коллегии судей (ВКС) по художественной гимнастике», та в соответствии с целями и задачами своей деятельности осуществляет обязательное предварительное согласование кандидатур спортивных судей, имеющих гражданство Российской Федерации, для их участия в судействе международных спортивных соревнований любого уровня и статуса.
«В связи с этим обращаем внимание, что для осуществления спортивного судейства международных спортивных соревнований любого уровня и статуса необходимо обязательное предварительное согласование кандидатуры с ВКС.
В соответствии с положением обслуживание международных спортивных соревнований в отсутствие согласования ВКС может являться основанием для наложения спортивных санкций на спортивных судей, нарушающих положения устава ФГР, правила вида спорта, положения и иных локальных нормативных актов ФГР», – говорится в документе.