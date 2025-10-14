  • Спортс
  • Долгопят о недопуске Израиля на ЧМ: «Шокирован и опечален этим решением. Но мы сильный народ, который никогда не сдается»
15

Долгопят о недопуске Израиля на ЧМ: «Шокирован и опечален этим решением. Но мы сильный народ, который никогда не сдается»

Олимпийский чемпион Долгопят шокирован отстранением Израиля от чемпионата мира.

Артем Долгопят, выступающий за Израиль, выиграл золото на вольных упражнениях в Токио-2020. 

В 2023-м он стал чемпионом мира в этой же дисциплине.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 21 по 27 октября в Джакарте. Правительство Индонезии отказало израильской команде в визах из-за кризиса в секторе Газа.

«Меня завалили сообщениями с того момента, как я узнал, что не буду участвовать в предстоящем чемпионате мира.

Я шокирован и очень опечален этим решением, и особенно тем, что мне не дадут возможности с честью представить свою страну и защитить свой титул чемпиона мира.

Я и все члены команды обещаем, что будем продолжать усердно работать каждый день, чтобы поднять флаг Израиля как можно выше и продолжать достойно представлять нашу страну в будущем.

Мы сильный народ, который никогда не сдается», – написал Долгопят.

В спорте отменяют Израиль, но МОК не вмешивается. Почему?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Артема Долгопята
спортивная гимнастика
logoАртем Долгопят
сборная Израиля
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
