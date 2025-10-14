Александр Дитятин незадолго до смерти перенес операцию
Экс-гимнаст Александр Дитятин перенес операцию незадолго до смерти.
Трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по спортивной гимнастике ушел из жизни в 68 лет.
С 2002 года Дитятин заведовал кафедрой гимнастики в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге.
«Причина смерти пока не известна. Я просто знаю, что он был на операции, продлил себе отпуск.
И вот когда он последний раз у нас был на тренировке накануне своего ухода, он, знаете, как прощался, что ли. Он отдал собаку второй жене, они в хороших отношениях. Почему он ее туда отдал, я тоже не знаю, ни одним словом о том, что он себя плохо чувствует», – рассказала заслуженный тренер России, профессор кафедры физического воспитания и массовой работы РГПУ им. Герцена Инна Быстрова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости