Александр Дитятин незадолго до смерти перенес операцию

Экс-гимнаст Александр Дитятин перенес операцию незадолго до смерти.

Трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по спортивной гимнастике ушел из жизни в 68 лет.

С 2002 года Дитятин заведовал кафедрой гимнастики в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге.

«Причина смерти пока не известна. Я просто знаю, что он был на операции, продлил себе отпуск.

И вот когда он последний раз у нас был на тренировке накануне своего ухода, он, знаете, как прощался, что ли. Он отдал собаку второй жене, они в хороших отношениях. Почему он ее туда отдал, я тоже не знаю, ни одним словом о том, что он себя плохо чувствует», – рассказала заслуженный тренер России, профессор кафедры физического воспитания и массовой работы РГПУ им. Герцена Инна Быстрова.