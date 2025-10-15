  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Отец Лалы Крамаренко об операции дочери в России: «Может быть, я и ошибся, приняв такое решение. Но один Бог знает, была бы удачной операция в Германии»
0

Отец Лалы Крамаренко об операции дочери в России: «Может быть, я и ошибся, приняв такое решение. Но один Бог знает, была бы удачной операция в Германии»

Отец гимнастки Лалы Крамаренко высказался об операции на колене у дочери.

Дмитрий Крамаренко — бывший голкипер сборной Азербайджана, тренер вратарей ЦСКА. Его дочь была прооперирована в июле 2024 года в российском научном центре хирургии имени Б. В. Петровского.

— Вы говорили, что сами на правах отца принимали решение об операции.

— Да. Изначально обратились к ведущим специалистам. Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Николаевич Безуглов посоветовал обратиться к немецким специалистам. Те посмотрели результаты МРТ и сказали: травма очень непростая, встречается достаточно редко. Там не просто задет латеральный мениск — и киста Беккера, тело Гоффа… Про операцию добавили: гарантия успеха — 50 на 50. Потом я решил обратиться к врачу, который относительно недавно проводил операцию моему племяннику.

— Он спортсмен?

— Успешный теннисный тренер, работал с Ариной Соболенко. У него тоже были серьезные проблемы с коленом — прооперировали удачно.

У Лалы улучшений как таковых не оказалось. Тупая боль осталась надолго, да и сейчас колено не такое, как было раньше. Потому мы с Лалой решили дать еще большую паузу — чтобы перестала набираться жидкость.

— Кто оперировал Лалу?

— А стоит называть? Юрий Постнов. Не понаслышке знаю этого специалиста. Он провел немало хороших операций.

— Вы довольны тем, как Постнов провел операцию?

— Повторю: травма очень уж сложная. При вскрытии обнаружилась проблема с передним и задним рогом, и врач сделал резекцию с обеих сторон. Дальше, возможно, потребуется повторная операция. Не исключаю, что уже за границей. Все зависит от желания Лалы. Так часто залезать в колено тоже нехорошо.

— Если бы такую травму получил ваш футболист, вы бы инициировали операцию в Германии?

— Откровенно отвечу. Я не доктор, но немцы сказали: у нас на поток поставлены эти операции, мы гарантируем, что все будет хорошо. У меня в характере признавать, если я в чем-то не прав. Так вот, может быть, я и ошибся, приняв такое решение с Лалой. Но один Бог знает, была бы удачной операция в Германии. Свои четыре мениска — пусть это и не такие серьезные случаи, как у Лалы, — я оперировал в Москве. Мнение о том, что наши врачи хуже оперируют, чем немецкие и израильские, считаю неверным. На моем веку были примеры спортсменов, неудачно оперировавшихся за границей, — сказал Крамаренко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
художественная гимнастика
Лала Крамаренко
Дмитрий Крамаренко
травмы
logoсборная России (художественная гимнастика)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Лала Крамаренко: «Надеюсь, третья попытка получить нейтральный статус будет удачной. Отказы были по странным причинам – фото с тренером, шляпа не того цвета»
310 октября, 10:31
Лала Крамаренко: «Валиева – одна из моих самых любимых фигуристок. Такие талантливые девочки, как Камила, рождаются крайне редко»
97 октября, 14:27
Лала Крамаренко: «Надеюсь, получится поехать на международные соревнования, получить нейтральный статус. Пока его нет»
6 октября, 08:35
Главные новости
Отец Лалы Крамаренко: «Винер действительно было обидно, что с Лалой так произошло. Я ей сказал: «Здесь никто не виноват, кроме меня»
8 минут назад
ФГР может наложить санкции на судей, которые работают на международных стартах без согласования с федерацией
1сегодня, 08:40
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Дитятина
сегодня, 08:19
Сергаева о выступлении россиянок на клубном ЧМ: «Первый международный старт потребовал не только мастерства, но и психологической устойчивости»
сегодня, 06:41
Долгопят о недопуске Израиля на ЧМ: «Шокирован и опечален этим решением. Но мы сильный народ, который никогда не сдается»
50вчера, 14:40
Федерация гимнастики Израиля: «С огромным разочарованием получили решение, согласно которому выезд сборной на ЧМ не разрешается»
3вчера, 13:15
Александр Дитятин незадолго до смерти перенес операцию
вчера, 13:05
CAS отклонил апелляцию Израиля на решение о недопуске гимнастов к чемпионату мира в Индонезии
27вчера, 10:07
FIG выразила соболезнования близким Александра Дитятина
вчера, 09:52
Умер трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Александр Дитятин
11вчера, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
99 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
18 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00