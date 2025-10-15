Отец Лалы Крамаренко об операции дочери в России: «Может быть, я и ошибся, приняв такое решение. Но один Бог знает, была бы удачной операция в Германии»

Отец гимнастки Лалы Крамаренко высказался об операции на колене у дочери.

Дмитрий Крамаренко — бывший голкипер сборной Азербайджана, тренер вратарей ЦСКА. Его дочь была прооперирована в июле 2024 года в российском научном центре хирургии имени Б. В. Петровского.

— Вы говорили, что сами на правах отца принимали решение об операции.

— Да. Изначально обратились к ведущим специалистам. Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Николаевич Безуглов посоветовал обратиться к немецким специалистам. Те посмотрели результаты МРТ и сказали: травма очень непростая, встречается достаточно редко. Там не просто задет латеральный мениск — и киста Беккера, тело Гоффа… Про операцию добавили: гарантия успеха — 50 на 50. Потом я решил обратиться к врачу, который относительно недавно проводил операцию моему племяннику.

— Он спортсмен?

— Успешный теннисный тренер, работал с Ариной Соболенко. У него тоже были серьезные проблемы с коленом — прооперировали удачно.

У Лалы улучшений как таковых не оказалось. Тупая боль осталась надолго, да и сейчас колено не такое, как было раньше. Потому мы с Лалой решили дать еще большую паузу — чтобы перестала набираться жидкость.

— Кто оперировал Лалу?

— А стоит называть? Юрий Постнов. Не понаслышке знаю этого специалиста. Он провел немало хороших операций.

— Вы довольны тем, как Постнов провел операцию?

— Повторю: травма очень уж сложная. При вскрытии обнаружилась проблема с передним и задним рогом, и врач сделал резекцию с обеих сторон. Дальше, возможно, потребуется повторная операция. Не исключаю, что уже за границей. Все зависит от желания Лалы. Так часто залезать в колено тоже нехорошо.

— Если бы такую травму получил ваш футболист, вы бы инициировали операцию в Германии?

— Откровенно отвечу. Я не доктор, но немцы сказали: у нас на поток поставлены эти операции, мы гарантируем, что все будет хорошо. У меня в характере признавать, если я в чем-то не прав. Так вот, может быть, я и ошибся, приняв такое решение с Лалой. Но один Бог знает, была бы удачной операция в Германии. Свои четыре мениска — пусть это и не такие серьезные случаи, как у Лалы, — я оперировал в Москве. Мнение о том, что наши врачи хуже оперируют, чем немецкие и израильские, считаю неверным. На моем веку были примеры спортсменов, неудачно оперировавшихся за границей, — сказал Крамаренко.