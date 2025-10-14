  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Федерация гимнастики Израиля: «С огромным разочарованием получили решение, согласно которому выезд сборной на ЧМ не разрешается»
2

Федерация гимнастики Израиля: «С огромным разочарованием получили решение, согласно которому выезд сборной на ЧМ не разрешается»

Федерация гимнастики Израиля разочарована недопуском к чемпионату мира.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте. Правительство Индонезии отказало израильской команде в визах из-за кризиса в секторе Газа.

Израильская федерация гимнастики (IGF) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить это решение. Однако CAS отклонил апелляцию в связи с отсутствием юрисдикции.

«CAS постановил – сборная Израиля не поедет на чемпионат мира по гимнастике. Мы с огромным разочарованием получили решение, согласно которому выезд сборной на чемпионат в Индонезии не разрешается.

Мы так разочарованы за гимнастов, гимнасток и профессиональные команды, а также глубоко обеспокоены последними решениями, которые могут негативно повлиять на будущее всех наших сборных и на будущее спорта в целом. Мы продолжаем бороться в надежде добиться справедливости», – говорится в соцсетях израильской сборной. 

В спорте отменяют Израиль, но МОК не вмешивается. Почему?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
спортивная гимнастика
Политика
logoCAS
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
сборная Израиля
logoсборная Израиля жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Александр Дитятин незадолго до смерти перенес операцию
сегодня, 13:05
CAS отклонил апелляцию Израиля на решение о недопуске гимнастов к чемпионату мира в Индонезии
19сегодня, 10:07
FIG выразила соболезнования близким Александра Дитятина
сегодня, 09:52
Умер трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Александр Дитятин
9сегодня, 07:50
«Белявский уже неконкурентоспособен. Его «позиция» – сотрясание воздуха в информационном поле». Вайцеховская об отказе гимнаста выступать без флага
39сегодня, 07:24
«Белявский прав. Мы дошли до того, что умоляем допустить нас в нейтральном статусе». Родионенко об отказе гимнаста выступать без флага
37сегодня, 06:24
Российские гимнасты прибыли в Индонезию для участия в чемпионате мира
3сегодня, 06:17
Кабаева о выступлении россиянок на клубном ЧМ: «Девочки показали замечательный результат. Я уверена, что впереди нас ждут новые победы»
вчера, 18:12
Валентина Родионенко: «Наши спортсмены сегодня улетели на чемпионат мира. Настрой у них хороший, будут делать то, на что они готовы»
3вчера, 16:20
Россиянки стали вторыми в общем зачете клубного ЧМ по художественной гимнастике
1вчера, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
99 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
18 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00