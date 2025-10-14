Федерация гимнастики Израиля: «С огромным разочарованием получили решение, согласно которому выезд сборной на ЧМ не разрешается»
Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте. Правительство Индонезии отказало израильской команде в визах из-за кризиса в секторе Газа.
Израильская федерация гимнастики (IGF) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить это решение. Однако CAS отклонил апелляцию в связи с отсутствием юрисдикции.
«CAS постановил – сборная Израиля не поедет на чемпионат мира по гимнастике. Мы с огромным разочарованием получили решение, согласно которому выезд сборной на чемпионат в Индонезии не разрешается.
Мы так разочарованы за гимнастов, гимнасток и профессиональные команды, а также глубоко обеспокоены последними решениями, которые могут негативно повлиять на будущее всех наших сборных и на будущее спорта в целом. Мы продолжаем бороться в надежде добиться справедливости», – говорится в соцсетях израильской сборной.