Федерация гимнастики Израиля: «С огромным разочарованием получили решение, согласно которому выезд сборной на ЧМ не разрешается»

Федерация гимнастики Израиля разочарована недопуском к чемпионату мира.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте. Правительство Индонезии отказало израильской команде в визах из-за кризиса в секторе Газа.

Израильская федерация гимнастики (IGF) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить это решение. Однако CAS отклонил апелляцию в связи с отсутствием юрисдикции.

«CAS постановил – сборная Израиля не поедет на чемпионат мира по гимнастике. Мы с огромным разочарованием получили решение, согласно которому выезд сборной на чемпионат в Индонезии не разрешается.

Мы так разочарованы за гимнастов, гимнасток и профессиональные команды, а также глубоко обеспокоены последними решениями, которые могут негативно повлиять на будущее всех наших сборных и на будущее спорта в целом. Мы продолжаем бороться в надежде добиться справедливости», – говорится в соцсетях израильской сборной.

В спорте отменяют Израиль, но МОК не вмешивается. Почему?