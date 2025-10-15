Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Дитятина
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Дитятина.
Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дитятин ушел из жизни в возрасте 68 лет.
«Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион, легендарный представитель отечественной школы спортивной гимнастики.
Александр Дитятин был целеустремленным, волевым, требовательным к себе человеком, и такая полная самоотдача стала залогом его выдающихся достижений и ярких побед. Эти же качества он воспитывал у своих многочисленных учеников.
Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, товарищей по ленинградскому «Динамо» и нашей национальной сборной», – говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
