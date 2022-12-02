Мария Пасека о сменах спортивного гражданства: «Наши гимнасты даже не думают об этом. У нас хватает соревнований, я думаю, их будет еще больше»

Двукратная чемпионка мира Мария Пасека ответила на вопрос о возможном выступлении российских гимнастов за другие сборные.

– Наши гимнасты из сборной России даже не думают об этом! Мы можем выступать за клуб в других странах, если приглашают. А уезжать и выступать за другую страну – нет.

– Вы как тренер уже думаете, как это может сказаться на молодом поколении? Многие спикеры из других видов спорта сомневаются, что у детей вообще будет мотивация заниматься любимым спортом без международных перспектив.

– Все будет хорошо. Маленькому поколению есть куда расти, есть больше времени на тренировки. У нас хватает соревнований, я думаю, их будет еще больше.

– Недавно проходил чемпионат мира без российских спортсменов. Смотрели?

– Смотрела. Многие писали, что без нас скучно было выступать, – сказала Пасека.