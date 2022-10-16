Мария Пасека: «Общаюсь со многими спортсменами, все говорят, что без нашей команды очень скучно выступать. Думаю, ситуация должна разрешиться»

Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике заявила, что среди иностранных гимнастов есть много тех, кому не хватает российских спортсменов на международных стартах.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.

«Я общаюсь со многими спортсменами, все говорят, что без нашей команды очень скучно выступать, по нам все скучают. Думаю, все это продлится недолго, эта ситуация должна разрешиться.

Мне жалко детей, которые только перешли в основной состав и сейчас не смогут выступать на международных стартах. Выступать только в Казани или Пензе – так себе», – сказала Пасека.