Алия Мустафина: «Меня не сильно удивил факт, что Мельникова проиграла Листуновой. Я вижу их на тренировках, знаю их программы»

Двукратная олимпийская чемпионка высказалась о выступлениях Ангелины Мельниковой и Виктории Листуновой.

— Поражение Мельниковой в многоборье в Казани — пример той самой конкуренции внутри сборной?

— Меня не сильно удивил тот факт, что Ангелина проиграла. Я же их вижу на тренировках, знаю их программы. Все, в принципе, было очевидно, не считая каких-то небольших ошибок.

— Весь этот сезон я слышу, что теперь Листунова — новый лидер сборной. Вы с этим согласны?

— Если брать соревнования исключительно российские, то да. Получается так. Но если учитывать международный опыт, то нет. В этом плане Мельникова пока лидер. Другое дело, что у нас сейчас пока нет международных стартов, только российские. И в них Листунова — лидер команды, безусловно, – сказала Мустафина.