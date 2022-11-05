Чемпионат мира-2022 по спортивной гимнастике. Хашимото победил в личном многоборье, Чжан Бохэн – 2-й

Японец Дайки Хашимото победил в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Ливерпуль, Великобритания

Индивидуальное многоборье

Мужчины

Финал

1. Дайки Хашимото (Япония) – 87,198

2. Чжан Бохэн (Китая) – 86,765

3. Ватару Танигава (Япония) – 85,231

4. Броди Мэлоун (США) – 84,931

5. Джейк Джарман (Великобритания) – 82,865

6. Эшер Хонг (США) – 82,365

7. Илья Ковтун (Украина) – 82,365

8. Карлос Эдриель Юло (Филиппины) – 82,098