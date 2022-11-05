Чемпионат мира-2022 по спортивной гимнастике. Хашимото победил в личном многоборье, Чжан Бохэн – 2-й
Японец Дайки Хашимото победил в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле.
Спортивная гимнастика
Ливерпуль, Великобритания
Индивидуальное многоборье
Мужчины
Финал
1. Дайки Хашимото (Япония) – 87,198
2. Чжан Бохэн (Китая) – 86,765
3. Ватару Танигава (Япония) – 85,231
4. Броди Мэлоун (США) – 84,931
5. Джейк Джарман (Великобритания) – 82,865
6. Эшер Хонг (США) – 82,365
7. Илья Ковтун (Украина) – 82,365
8. Карлос Эдриель Юло (Филиппины) – 82,098
Комментарии