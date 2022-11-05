Чемпионат мира-2022 по спортивной гимнастике. Хашимото победил в личном многоборье, Чжан Бохэн – 2-й

Теги спортивная гимнастика результаты сборная Украины сборная США сборная Китая сборная Японии сборная Великобритании сборная Филиппин Карлос Эдриель Юло Чемпионат мира по спортивной гимнастике Илья Ковтун Дайки Хашимото Броди Мэлоун Чжан Бохэн Эшер Хонг Гимнастика

Японец Дайки Хашимото победил в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Ливерпуль, Великобритания

Индивидуальное многоборье

Мужчины

Финал

1. Дайки Хашимото (Япония) – 87,198

2. Чжан Бохэн (Китая) – 86,765

3. Ватару Танигава (Япония) – 85,231

4. Броди Мэлоун (США) – 84,931

5. Джейк Джарман (Великобритания) – 82,865

6. Эшер Хонг (США) – 82,365

7. Илья Ковтун (Украина) – 82,365

8. Карлос Эдриель Юло (Филиппины) – 82,098

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные