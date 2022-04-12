Фетисов об отказе финского комментатора называть фамилию Овечкина: «На это даже не стоит обращать внимания. Саша должен играть и спокойно забивать»

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Вячеслав Фетисов высказался об отказе финского комментатора произносить фамилию Овечкина.

Когда Александр Овечкин забивал голы, Теро Кайнулайнен называл его «знакомый мужчина», «капитан «Кэпиталс» и «седая борода».

«На это даже не стоит обращать внимания. Саша должен играть и спокойно забивать. Наши ребята сейчас в НХЛ являются посланниками.

Они представляют Российскую Федерацию. И очень успешно выступают. Пускай и продолжают забивать и выигрывать.

Для Овечкина это особенно важно – побить незыблемый рекорд, который сделает его не только самым великим хоккеистом, но и самым великим спортсменом», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

В активе Овечкина 775 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки – 894 шайбы. 

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