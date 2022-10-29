Более 500 канадских гимнастов призвали расследовать случаи жестокого обращения с детьми и проявления токсичной культуры в спорте

Более 500 канадских гимнастов призвали расследовать случаи жестокого обращения с детьми и проявления токсичной культуры в канадской гимнастике.

Об этом говорится в обращении группы Gymnasts For Change Canada к министру спорта страны Паскаль Сент-Онж. В марте представители канадской гимнастики уже заявляли о систематических нарушениях против спортсменов.

«С марта 2022 года более 500 гимнастов, столкнувшихся с жестоким обращением в спорте, призвали правительство Канады начать независимое судебное расследование в связи с укоренившейся токсичной культурой и случаями жестокого обращения с детьми в канадской гимнастике.

На сегодняшний день эти призывы проигнорированы. За минувшие семь месяцев Gymnasts For Change Canada получила сообщения от сотен действующих и бывших спортсменов, подробно рассказавших об их жестоком опыте в спорте», – говорится в письме.

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