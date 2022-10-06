Дина Аверина: «Не могу уверенно сказать, что у меня еще будут чемпионаты мира. Но всегда надеюсь на лучшее»

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Дина Аверина допустила, что чемпионат мира 2021 года стал последним в ее карьере.

«В 2019 году в Баку мне кто-то сказал, что это был мой последний чемпионат мира, мол, в олимпийский год мировых первенств не бывает.

И тогда я ответила, что не факт, что это был мой последний ЧМ. Так в итоге и случилось. Из-за пандемии случился перенос, и чемпионат мира прошел в один год с Олимпиадой. И я очень рада, что те мои слова сбылись.

Сейчас же я не могу так же уверенно сказать, что у меня еще будут чемпионаты мира. Но я всегда надеюсь на лучшее», – сказала Аверина.