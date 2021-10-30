«Это было на эмоциях, и сейчас мне очень стыдно». Дина Аверина извинилась за то, что выругалась после оценок за ленту на чемпионате мира

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Российская гимнастка Дина Аверина извинилась, что не смогла сдержать эмоции после оценок в финале упражнения с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. 

— После ленты в отдельных финалах вы сняли маску и выругались — этот момент попал в трансляцию. Это было немного неожиданно — вы обычно очень сдержанная и вежливая. Эмоции взяли верх?

— В жизни я себя так не веду и никогда не ругаюсь! Это на самом деле было на эмоциях, и сейчас мне очень стыдно. Я просто не должна была себя так вести, но, к сожалению, не смогла справиться с собой. Это мне очень тяжело далось.

Только сейчас я понимаю, что это был финал в отдельных видах, я проиграла всего одну медаль… Главное — что я чисто выступила, все мною довольны. Моей вины в результате нет.

Мне было настолько стыдно… Понимаю, что теперь это уже никак не исправить. Надеюсь, это просто все забудут! В первую очередь, кстати, мне стыдно даже не перед зрителями, а перед судьями. Мне кажется, они это видели. Извиняюсь перед ними — больше такого точно не будет.

— Возможно, вам не стоит себя стыдить. Вы вряд ли обращались к кому-то конкретному, это выглядело просто так, что вы очень устали и сильно расстроены.

— Все мы обычные люди, все ругаемся. Понимаю, что нельзя это делать на камеру. Это просто эмоции. Видимо, я не до конца еще отошла от Олимпийских игр и не смогла себя сдержать, – сказала Аверина. 

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