Мельникова о словах Баха: «Двоякое чувство вызывают такие заявления, но мы уже привыкли выступать под нейтральным флагом»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
– Я читала об этом. Не знаю, как прокомментировать... Такое ощущение, что снова спортсменов делают крайними. Перед нами жесткий ультиматум, и непонятно, как это будет работать. Мы между двух огней...
– Было бы правильнее со стороны МОК выставить более лояльные условия?
– Конечно. Потому что спорт – это отдельный мир. Спортсмены... От нас же мало что зависит.
– Вопрос флага для вас принципиален? Есть спортсмены, которые не собираются возвращаться под нейтральным флагом.
– Все зависит от того, насколько в других видах спорта долгая карьера. Если у вас есть десятки лет, то вы можете ставить жесткие условия и ждать. У нас есть короткий период, два-три года, когда ты на своем пике возможностей. Его упустить – и все. Работа всей жизни – в никуда. Поэтому не ехать на соревнования, потому что тебя не допустили с флагом, как по мне, странно.
Двоякое чувство вызывают такие заявления. В принципе, мы уже привыкли выступать под нейтральным флагом. Поэтому – не знаю...
– Порой складывается ощущение, что ваше поколение чем-то провинилось перед высшими силами. Сначала пандемия, теперь международные конфликты...
– Глядя из сегодняшнего дня – пандемия так, разминочкой была, похоже. Очень жесткая история. Не хочется себя жалеть, но порой и правда сидишь и думаешь. А почему именно моя карьера выпала на такие тяжелые годы? Что я сделала не так? И главное, что от меня ведь ничего и не зависит. Я ничего не могу с этим поделать.
– О смене гражданства никогда не задумывались?
– Нет, даже в мыслях не было. Никогда, – сказала Мельникова.