Мельникова о словах Баха: «Двоякое чувство вызывают такие заявления, но мы уже привыкли выступать под нейтральным флагом»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета ( ) .

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

– Я читала об этом. Не знаю, как прокомментировать... Такое ощущение, что снова спортсменов делают крайними. Перед нами жесткий ультиматум, и непонятно, как это будет работать. Мы между двух огней...

– Было бы правильнее со стороны МОК выставить более лояльные условия?

– Конечно. Потому что спорт – это отдельный мир. Спортсмены... От нас же мало что зависит.

– Вопрос флага для вас принципиален? Есть спортсмены, которые не собираются возвращаться под нейтральным флагом.

– Все зависит от того, насколько в других видах спорта долгая карьера. Если у вас есть десятки лет, то вы можете ставить жесткие условия и ждать. У нас есть короткий период, два-три года, когда ты на своем пике возможностей. Его упустить – и все. Работа всей жизни – в никуда. Поэтому не ехать на соревнования, потому что тебя не допустили с флагом, как по мне, странно.

Двоякое чувство вызывают такие заявления. В принципе, мы уже привыкли выступать под нейтральным флагом. Поэтому – не знаю...

– Порой складывается ощущение, что ваше поколение чем-то провинилось перед высшими силами. Сначала пандемия, теперь международные конфликты...

– Глядя из сегодняшнего дня – пандемия так, разминочкой была, похоже. Очень жесткая история. Не хочется себя жалеть, но порой и правда сидишь и думаешь. А почему именно моя карьера выпала на такие тяжелые годы? Что я сделала не так? И главное, что от меня ведь ничего и не зависит. Я ничего не могу с этим поделать.

– О смене гражданства никогда не задумывались?

– Нет, даже в мыслях не было. Никогда, – сказала Мельникова.