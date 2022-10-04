Мельникова об отстранении: «Мотивация немного потеряна, но у меня есть глобальная цель – Олимпиада-2024. Всеми мыслями иду к Парижу»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала, что планирует выступать до Игр-2024 в .

– Есть уже планы на будущее?

– Мне надо отдохнуть, поправить здоровье. Есть небольшая проблема с ногой, поэтому буду лечиться. Здоровье для меня на первом месте, потому что только здоровая я и могу показывать должный уровень своей гимнастики. Постараемся решить проблему с ногой, но долгий перерыв в целом не планирую.

Буду продолжать тренироваться, смотреть, как развивается ситуация с допуском на международные соревнования. Очень все надеемся, что найдется какой-то компромисс, потому что так, как сейчас... Честно скажу: тяжело. Тяжело находиться в такой обстановке, готовиться, соревноваться.

– То есть для вас важна возможность выступать на международных соревнованиях?

– Конечно, а как иначе-то? У меня сейчас практически конец карьеры уже, и хотелось бы встретить его приятнее, чем на внутренних российских соревнованиях. Хочется поехать на чемпионат Европы, чемпионат мира. На Олимпийские игры под завершение карьеры. Так что надеюсь на лучшее.

– Мотивацию выступать на Спартакиаде и других похожих стартах найти сложнее?

– Есть такое. Мотивация потеряна немного, но я стараюсь мыслить масштабнее. У меня есть глобальная цель – Олимпиада 2024 года. И я знаю, что должна подойти к ней в хорошей форме. Это значит – сейчас мне не стоит себя лишний раз загонять, убивать свое здоровье. Всеми мыслями я иду к Парижу. Поэтому сейчас немного притормозила с нагрузками, стараюсь на себя не давить. Медленно катимся.

– При этом вариант с завершением карьеры вы не рассматриваете?

– Сейчас точно нет. Я еще после Токио решила, что буду работать в полной мере до 2024 года. Поставила сама себе условие и его выполняю.

– Вы будете выступать до 2024 года вне зависимости от того, как будет развиваться международная обстановка?

– Скорее всего – да, выступать я буду все равно. Но подготовка будет разной. Одно дело – готовиться к Олимпийским играм, и совсем другое – к внутренним стартам, – сказала Мельникова.