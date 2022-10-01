Мустафина о работе с детьми: «Я за то, чтобы уважать друг друга. У нас нет ни ругани, ни ора, ни криков»

Двукратная олимпийская чемпионка, старший тренер молодежной сборной России Алия Мустафина рассказала о работе с детьми.

— Насколько вы уже привыкли к своему новому статусу? Сформировали свой тренерский стиль?

— Не знаю... Наверное, полтора года — это все-таки не так много еще. Интерес не пропадает, а только растет. Я думаю, что это самое главное.

— У своих бывших тренеров спрашиваете советы по работе?

— Бывает такое. Нечасто. Пока что еще не забыла, как мы сами тренировались. Все это модернизируем, адаптируем под своих детей и работаем.

— Когда олимпийские чемпионы идут в тренеры, они часто пытаются переложить свой опыт на других детей. Это правильный путь?

— Это одна из возможных стратегий, но она не совсем правильная. Хорошо, ты поступал следующим образом, и это помогло тебе победить. Важный опыт, но нужно понимать, что перед тобой совершенно другой человек. Это все надо модернизировать, исправлять. И вообще, нет общей методики для всех. Хорошему тренеру нужно уметь подбирать отдельный подход для каждого ученика. И я таких ошибок стараюсь не допускать. Как минимум — обращать внимание на них.

— Как к вам относятся дети? С пиететом — перед ними сама Алия Мустафина?

— Пожалуй, уважение присутствует. Как и любовь. Я за то, чтобы уважать друг друга. Они уважают нас и нашу работу, мы уважаем их. У нас нет ни ругани, ни ора, ни криков. Мы все объясняем, разъясняем.

— То есть в целом главное — это доверительные отношения?

— Я за конструктивный подход в работе. И у меня очень доверительные, даже близкие отношения с детьми, – сказала Мустафина.