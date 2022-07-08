Алия Мустафина дебютировала на Кубке России в качестве судьи

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике дебютировала на Кубке России в Калуге в качестве судьи.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«В Калуге Алия дебютировала в качестве арбитра, позавчера в квалификации она отсудила вольные упражнения.

Для тренеров обычное дело на некоторое время становиться судьями, эта работа позволяет лучше знать правила, которые с определенной периодичностью меняются», – сказала Родионенко.

Мустафина завершила карьеру спортсменки в 2021 году. Сейчас она является старшим тренером женской молодежной сборной России.