Никита Нагорный: «До Спартакиады были такие мысли: если я плохо выступлю и не очень получится, то придется закончить»

Олимпийский чемпион прокомментировал выступление в командном многоборье на Всероссийской Спартакиаде.

Команда Москвы в составе Нагорного, , , Ивана Завричко и Евгения Киселя одержала на турнире победу.

«Учитывая мою готовность, получилось выступить достойно и даже выиграть командное первенство. Признаюсь, мы с ребятами (из сборной Москвы) не ожидали этого. Особенно после того, как прошли заключительный снаряд — параллельные брусья. Это важно.

На момент прохождения многоборья все хотели, чтобы выиграл Владимир или Казань, потому что мы считались фаворитами на протяжении многих лет, но выиграть командой никак не получалось.

К Спартакиаде я готовился лучше, чем к Кубку России. На протяжении трех недель каждый день ездил на сборы. По одной тренировке, правда, но трехнедельные сборы я прошел. Чувствую себя хорошо, даже думаю, что готов выступать дальше. Потому что до Спартакиады были такие мысли: если я плохо выступлю и не очень получится, то придется закончить.

Какая у меня форма? Процентов 35, наверное. На них и остановимся. Сегодня я собрал новую комбинацию на брусьях. На перекладине не получилось сделать новую программу», — сказал Нагорный.