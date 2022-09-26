Никита Нагорный: «До Спартакиады были такие мысли: если я плохо выступлю и не очень получится, то придется закончить»

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Олимпийский чемпион Никита Нагорный прокомментировал выступление в командном многоборье на Всероссийской Спартакиаде. 

Команда Москвы в составе Нагорного, Дениса АблязинаАртура Далалояна, Ивана Завричко и Евгения Киселя одержала на турнире победу. 

«Учитывая мою готовность, получилось выступить достойно и даже выиграть командное первенство. Признаюсь, мы с ребятами (из сборной Москвы) не ожидали этого. Особенно после того, как прошли заключительный снаряд — параллельные брусья. Это важно.

На момент прохождения многоборья все хотели, чтобы выиграл Владимир или Казань, потому что мы считались фаворитами на протяжении многих лет, но выиграть командой никак не получалось.

К Спартакиаде я готовился лучше, чем к Кубку России. На протяжении трех недель каждый день ездил на сборы. По одной тренировке, правда, но трехнедельные сборы я прошел. Чувствую себя хорошо, даже думаю, что готов выступать дальше. Потому что до Спартакиады были такие мысли: если я плохо выступлю и не очень получится, то придется закончить.

Какая у меня форма? Процентов 35, наверное. На них и остановимся. Сегодня я собрал новую комбинацию на брусьях. На перекладине не получилось сделать новую программу», — сказал Нагорный. 

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