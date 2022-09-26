Спортивная гимнастика. Спартакиада. Команда Нагорного и Далалояна победила в многоборье

Команда Москвы одержала победу в многоборье на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках Всероссийской Спартакиады.

Всероссийская Спартакиада

Спортивная гимнастика

Казань

Мужчины

Командное многоборье

1. Москва ( , , Иван Завричко, Евгений Кисель, ) – 246,529

2. Владимирская область ( , , Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Владислав Новокшонов) – 245,027

3. Татарстан (Иван Антонихин, Станислав Исаев, , Даниил Новиков, Артур Синичкин) – 242,428