Спортивная гимнастика. Спартакиада. Команда Нагорного и Далалояна победила в многоборье

Команда Москвы одержала победу в многоборье на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках Всероссийской Спартакиады.
Всероссийская Спартакиада
Спортивная гимнастика
Казань
Мужчины
Командное многоборье
1. Москва (Денис Аблязин, Артур Далалоян, Иван Завричко, Евгений Кисель, Никита Нагорный) – 246,529
2. Владимирская область (Александр Карцев, Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Владислав Новокшонов) – 245,027
3. Татарстан (Иван Антонихин, Станислав Исаев, Даниел Маринов, Даниил Новиков, Артур Синичкин) – 242,428