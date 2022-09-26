Спортивная гимнастика. Спартакиада. Команда Нагорного и Далалояна победила в многоборье

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Команда Москвы одержала победу в многоборье на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках Всероссийской Спартакиады.

Всероссийская Спартакиада

Спортивная гимнастика

Казань 

Мужчины

Командное многоборье

1. Москва (Денис Аблязин, Артур Далалоян, Иван Завричко, Евгений Кисель, Никита Нагорный) – 246,529

2. Владимирская область (Александр Карцев, Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Владислав Новокшонов) – 245,027

3. Татарстан (Иван Антонихин, Станислав Исаев, Даниел Маринов, Даниил Новиков, Артур Синичкин) – 242,428

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