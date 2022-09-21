Анастасия Татарева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье, рассказала, как приходилось держать вес во время спортивной карьеры.

«Я не могу сказать, что у меня были всегда проблемы с лишним весом. Я не была дико худой, но и не была толстой, что мне постоянно надо было бы сбрасывать. Я питалась, как все гимнастки.

Например, мы смотрим, сколько весит шоколадка, и съедаем ее вместо куска мяса, который весит больше, но по калорийности меньше. Питалась я абсолютно бездумно, главное, чтоб цифра была на весах нужная. За лишние двести граммов могли из сборной выгнать.

Нужно удержать определенную цифру на весах, а как ты будешь это делать — никого никогда не волновало.

Я никогда не слетала с катушек на эту тему, у меня не осталось такой травмы. Любая спортсменка помнит себя, когда она активно тренировалась. Без нагрузок тело меняется, некоторые не могут себя принять. У меня такого никогда не было, даже близко к булимии, всегда с головой подходила ко всему», – сказала Татарева.