Родионенко о слушаниях по делу Куляка: «Все прошло мирно, нас внимательно выслушали. Окончательное решение будет вынесено через месяц»

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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала подробности слушаний апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) по делу Ивана Куляка

Ранее GEF дисквалифицировал спортсмена на год – за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе.

«Нормально все прошло, они нас выслушали, очень внимательно. В чем‑то соглашались, в чем‑то нет. Все прошло мирно.

Это заседание было гораздо интереснее, чем первое слушание, когда выносили такой вердикт. Окончательное решение будет вынесено через месяц», – сказала Родионенко.

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