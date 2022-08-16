Родионенко о слушаниях по делу Куляка: «Все прошло мирно, нас внимательно выслушали. Окончательное решение будет вынесено через месяц»

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала подробности слушаний апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) по делу .

Ранее GEF дисквалифицировал спортсмена на год – за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе.

«Нормально все прошло, они нас выслушали, очень внимательно. В чем‑то соглашались, в чем‑то нет. Все прошло мирно.

Это заседание было гораздо интереснее, чем первое слушание, когда выносили такой вердикт. Окончательное решение будет вынесено через месяц», – сказала Родионенко.