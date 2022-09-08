Маргарита Мамун: «Губерниев – ярчайший представитель спортивной журналистики в наше время, думаю, многое держится на нем»

Олимпийская чемпионка поделилась мнением о работе комментатора .

«Дмитрий настолько профессионален, что способен выйти из любой сложной ситуации.

Когда мы с моим мужем Александром Сухоруковым были в Казани на «Играх дружбы» по водным видам спорта, вживую наблюдали за тем, как работал Дмитрий, несмотря на некоторые технические неполадки.

У него не работали экраны, он не видел, что происходило в прямом эфире и когда ему нужно вступать. Но он мастерски подхватывал все, успевал махать руками ребятам, нас о чем-то спрашивал, безмолвно показывал, что именно у него не работает, но в то же время уже вел прямой эфир.

Это человек, у которого можно и нужно учиться. Поэтому, конечно, это ярчайший представитель спортивной журналистики в наше время, и, думаю, многое держится на нем», – сказала Мамун.