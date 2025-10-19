0

Ангелина Мельникова: «Думаю, мы полностью готовы к чемпионату мира»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась об участии в чемпионате мира, который пройдет в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября.

Российские гимнасты выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Настроение прекрасное, очень долго ждала этих соревнований. На улицу стараемся практически не выходить, очень влажно, в зале это чувствуется. Мы не привыкли к такому климату. В целом, мне кажется, что адаптируемся нормально – до соревнований достаточно большой промежуток времени, есть время привыкнуть.

Я не была на крупных международных турнирах с 2021-го, но хочу отметить, что сейчас их стали делать более яркими, в формате шоу. Очень нравится цветовое решение – арена выглядит очень необычно, сочетание оранжевого и розового.

Организация? Люди в Индонезии очень доброжелательные, улыбчивые и стараются помочь.

Снаряды? Дома у нас другие, здесь китайские, бренда Taishan. Мы на таких не работаем. В первый день показались жестковатыми, но уже привыкли. Адаптироваться можно.

Как прошло опробование? Все было нормально. На бревне были некоторые ошибки, но, думаю, все пройдет хорошо. Хотелось посмотреть на арену, попробовать снаряды. Думаю, что мы полностью готовы к соревнованиям», – сказала Мельникова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
logoсборная России по спортивной гимнастике
logoАнгелина Мельникова
