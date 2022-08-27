Слепцова о комментаторском опыте на ТВ: «Оказалось намного тяжелее, чем кажется со стороны. У телевизора сидишь и думаешь: «Да ладно, что здесь комментировать»

Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете Светлана Слепцова рассказала о своем комментаторском опыте на ТВ.

Сегодня бывшая биатлонистка комментировала гонки Кубка Содружества в паре с журналистом «Матч ТВ» Ильей Трифановым.

– Конечно, для меня это было волнительно, потому что для меня это было в первый раз. Надеюсь, я справилась со своей задачей. Но вообще, мне просто понравилось вернуться в свои родные пенаты – биатлон.

Комментировать оказалось намного тяжелее, чем кажется со стороны. Когда у телевизора сидишь и думаешь: «Да ладно, что здесь комментировать». Но это все‑таки тяжело.

– Оценили с новой силой профессионализм того же Дмитрия Губерниева?

– Я Дмитрия Губерниева всегда оценивала очень высоко. Он – настоящий профессионал, и я всегда ему это говорила, – отметила Слепцова.